元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）と元テレビ朝日社員の玉川徹氏が19日、それぞれ金曜コメンテーター、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を欠席した。番組冒頭、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「きょう一茂さんと、玉川さんもお休みになります」と伝えた。理由については触れなかった。一茂の欠席は、4月17日以来。玉川氏の欠席は5月18日以来。この日、