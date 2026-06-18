広島市の水道水を使って日本酒をつくり販売しようと、水道局と酒販店が連携協定を結びました。18日行われた締結式には、酒の販売を手がける「酒商山田」が参加しました。この取り組みは、水道水で作った日本酒を販売することで、水道水の価値を高めようというものです。2025年、水道協会の全国大会で試作品をふるまったところ好評でした。今後は商品化を目指し、売り上げの一部を水源の保全に役立てる方針です。■広島市水道