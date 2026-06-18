RIP SLYMEの活動休止前ラストライブとなったワンマンライブ＜RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -＞（2026年3月20日(金・祝)、21日(日)、22日(日)TOYOTA ARENA TOKYOにて開催）の模様が、LIVE Blu-ray & DVDとして9月9日（水）にリリースされることが決定したs。本作は全3形態でのリリースとなり、初回限定盤（Blu-ray）のDISC 1にはファイナル公演となった3月22日の＜RIP SLYME 25th Anniversar