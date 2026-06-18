俳優の竹内涼真さんは6月17日、自身のInstagramを更新。日本代表を応援するイケメンショットを披露しました。【写真】竹内涼真のイケメンショット「ファイトだ〜全力応援」竹内さんは「いってきます球際勝負してきます日本代表に本気のエールをおくろう」とつづり、3枚の写真を投稿。サッカー日本代表を応援するため、現地へ向かう様子を披露しています。1、2枚目は「MORIYASU」の名前と「57」の背番号が入った森保一監督のユ