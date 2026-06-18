「これまで以上に好きになってしまいました」――King ＆ Princeの高橋海人が、19日・26日の2週連続で放送される日本テレビのドキュメンタリー番組『100h・REC』(19日24:40〜、26日24:45〜 ※関東ローカル)でナレーションを担当する。初回では、バレーボール男子日本代表・高橋藍選手の日本で最後となる試合の舞台裏に密着する。高橋藍選手○スターの側近が100時間カメラを回す同番組は、超一流スターの“側近”が100時間カメラを