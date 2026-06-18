岸和田競輪場の「G1第4回パールカップ」（優勝賞金790万円）が決勝を迎える。予選、準決勝と圧倒的な力を示した佐藤水菜（27＝神奈川）が7連続G1制覇へ突き進む。佐藤水菜の首位は堅い。初日、2日目と余裕の連勝。とにかくスピードが抜けている。ここもアクシデントさえなければ楽々と捲ってG1・7連続Vを達成する。焦点は相手探し。筆頭候補は太田りゆ。スピードだけではなく、今は位置取りもこなす。先捲りか、佐藤の後位を