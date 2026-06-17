米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が紹介【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。6回に先制＆決勝の15号ソロを放って勝利に貢献した。試合終了5分前、米データ会社が“衝撃の事実”を紹介した。0-0で迎えた6回の第3打席、大谷のバットが火を噴いた。苦手にしている相手先発のラスムッセンが投じ