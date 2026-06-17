170種類以上のおやつが大集合です。全国のご当地おやつを集めたイベント「おやつ博覧会」が17日から霧島市で始まりました。霧島市で始まった「おやつ博覧会」。開店前から列ができていました。（1番に並んだ買い物客）「毎回仕事でうかがうチャンスがなかったので、退職して時間がたくさんあるので絶対ゲットしようと思って」霧島市での開催は約1年4ヵ月ぶり。北は北海道から南は沖縄まで、全国47都道府県から集めた人気のお