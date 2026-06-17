Nottaは、AI文字起こし・議事録サービス「Notta」のAIエージェント「Notta Brain」において、3つの新機能を追加した。 定例タスクの自動化と外部連携機能 追加されたのは、「定例タスク機能」「Slack連携」「LINE連携」の3つ。 「定例タスク機能」では、ユーザーがあらかじめ設定した指示内容を、Notta Brainが指定した日時や頻度で自動実行する。 たとえば、毎週月曜日の朝に先