【漫画】左耳が聞こえづらくなり耳鼻科に行ったら衝撃的だった話【漫画】本編を読むある日、左耳が聴こえなくなった緑丘まこ(@makoishappy777)さんの「左耳が聞こえづらくなり耳鼻科に行ったら衝撃的だった話」を紹介するとともに、耳掃除の方法など注意点を聞いた。■耳掃除していたつもりが、逆に耳垢を押し込んでいた【漫画】左耳が聞こえづらくなり耳鼻科に行ったら衝撃的だった話【漫画】左耳が聞こえづらくなり耳鼻科に行っ