チャンネル情報

40代から50・60代男性へのファッションライフスタイルチャンネル。 『ファッションにそこまで興味があるわけではない・・・そんなに得意ではない』 『でももう少しちゃんとせねば・・』 そんな中年中高年の大人男子・・・ 【Chu Chu DANSHI】に向けて、 ファッションや身嗜み、健康等ライフスタイル全般を発信しています。 キーワードは 【清潔感・・・無難だけどちゃんとしていること】 ちょっとした工夫やポイントをわかりやすく提案します。 身近なファッションブランド、服飾雑貨・生活雑貨・コスメ・食品と幅広いおすすめ商品を紹介、 アンチエイジングの内容含め健やかで楽しく明るい毎日を過ごすための工夫等、ご説明していきたいと思います。 ▼林トモヒコのプロフィール T -style代表：ファッションライフスタイルディレクター 32年間大手アパレル勤務。グループ会社の代表取締役や事業責任者を歴任。 趣味はお店巡り・ヴィンテージアロハシャツ収集 ・温泉 ＆（できれば年に一回は）ハワイに行きたい！