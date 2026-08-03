【GU！なんと2,990円のコインローファーが新登場！】大人のメンズに最適な一足！「顔が見事」と絶賛！
ファッション系YouTubeチャンネル「Chu Chu DANSHI メンズファッションチャンネル」が「【新登場！GUのコインローファー！なんと\2,990】合皮ながらかなりの大人感！納得の一足！」と題した動画を公開しました。
動画ではアパレル経験豊富な林トモヒコ氏が、GUから新発売された2,990円のコインローファーの魅力を徹底レビューしています。
動画の冒頭で林氏は、GUの新作「コインローファー」を紹介。合皮素材でありながら、その完成度に「バカにできないなと思いました」と驚きを口にします。特にデザインについては「顔が見事」と大絶賛。変に加工を加えず、プレーンでシンプルなシルエットに仕上げられているため、遠目には本革の靴に見えるほどのクオリティだと高く評価しました。
続いて、林氏が普段から愛用しているJalan Sriwijaya（ジャランスリウァヤ）の本革ローファーと、GUのローファーを左右の足で履き比べる検証を実施。GUのローファーはインソールに2層のクッションが採用されており、「フワッとしている」と柔らかい履き心地を実感した様子です。さらに、ソールの反りが良く、「スニーカーっぽく履ける」と実用性の高さにも言及しました。また、合皮とセメント製法の特徴から水が入りにくい点を活かし、「雨靴でちょうどいい」と、雨の日の革靴選びに悩む大人世代に向けた最適な選択肢として提案しています。
動画の後半では、GUのローファーを活用した大人のコーディネートを複数披露。白シャツと「感動パンツ」を合わせた爽やかなスタイルや、ネイビージャケットを羽織った定番の着こなし、さらにはゆったりとしたシルエットの「バレルジーンズ」に合わせたカジュアルな着こなしまで、幅広いスタイルにマッチすることを証明しました。
手頃な価格でありながら、大人の足元を上品に彩り、雨の日でも気兼ねなく履けるGUの新作コインローファー。日々のワードローブを充実させる一足として、買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画ではアパレル経験豊富な林トモヒコ氏が、GUから新発売された2,990円のコインローファーの魅力を徹底レビューしています。
動画の冒頭で林氏は、GUの新作「コインローファー」を紹介。合皮素材でありながら、その完成度に「バカにできないなと思いました」と驚きを口にします。特にデザインについては「顔が見事」と大絶賛。変に加工を加えず、プレーンでシンプルなシルエットに仕上げられているため、遠目には本革の靴に見えるほどのクオリティだと高く評価しました。
続いて、林氏が普段から愛用しているJalan Sriwijaya（ジャランスリウァヤ）の本革ローファーと、GUのローファーを左右の足で履き比べる検証を実施。GUのローファーはインソールに2層のクッションが採用されており、「フワッとしている」と柔らかい履き心地を実感した様子です。さらに、ソールの反りが良く、「スニーカーっぽく履ける」と実用性の高さにも言及しました。また、合皮とセメント製法の特徴から水が入りにくい点を活かし、「雨靴でちょうどいい」と、雨の日の革靴選びに悩む大人世代に向けた最適な選択肢として提案しています。
動画の後半では、GUのローファーを活用した大人のコーディネートを複数披露。白シャツと「感動パンツ」を合わせた爽やかなスタイルや、ネイビージャケットを羽織った定番の着こなし、さらにはゆったりとしたシルエットの「バレルジーンズ」に合わせたカジュアルな着こなしまで、幅広いスタイルにマッチすることを証明しました。
手頃な価格でありながら、大人の足元を上品に彩り、雨の日でも気兼ねなく履けるGUの新作コインローファー。日々のワードローブを充実させる一足として、買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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40代から50・60代男性へのファッションライフスタイルチャンネル。 『ファッションにそこまで興味があるわけではない・・・そんなに得意ではない』 『でももう少しちゃんとせねば・・』 そんな中年中高年の大人男子・・・ 【Chu Chu DANSHI】に向けて、 ファッションや身嗜み、健康等ライフスタイル全般を発信しています。 キーワードは 【清潔感・・・無難だけどちゃんとしていること】 ちょっとした工夫やポイントをわかりやすく提案します。 身近なファッションブランド、服飾雑貨・生活雑貨・コスメ・食品と幅広いおすすめ商品を紹介、 アンチエイジングの内容含め健やかで楽しく明るい毎日を過ごすための工夫等、ご説明していきたいと思います。 ▼林トモヒコのプロフィール T -style代表：ファッションライフスタイルディレクター 32年間大手アパレル勤務。グループ会社の代表取締役や事業責任者を歴任。 趣味はお店巡り・ヴィンテージアロハシャツ収集 ・温泉 ＆（できれば年に一回は）ハワイに行きたい！
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