【耳掃除が原因】「知りませんでした…」急に耳が聞こえなくなった理由は、耳掃除だった！綿棒での耳掃除の落とし穴【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
ある日、左耳が聴こえなくなった緑丘まこ(@makoishappy777)さんの「左耳が聞こえづらくなり耳鼻科に行ったら衝撃的だった話」を紹介するとともに、耳掃除の方法など注意点を聞いた。
■耳掃除していたつもりが、逆に耳垢を押し込んでいた
本作｢左耳が聞こえづらくなり耳鼻科に行ったら衝撃的だった話｣は、ある朝突然、左耳に異変が起きた作者・緑丘まこさんの体験を描いた作品だ。緑丘さんは当時について、｢なんとなく左耳が詰まってるような聴こえにくさが数日間続いていたと思います。徐々に悪化していき、病院に駆け込む直前、最終的に聞こえなくなってしまいました｣と振り返る。完全に聞こえなくなったわけではなかったものの、普通の話し声も聞き取りにくい状態だったという。
検査を受けたところ、原因は意外なものだった。｢あのころ、頻繁に綿棒で耳垢掃除をしていました。お医者様いわく綿棒で掃除していたつもりが逆に耳垢を耳の奥に押し込んで、それが時間とともに固まってしまったせいとのことです｣と、耳鼻科で判明した事実を明かした。症状が重かった左耳に比べると右耳は聞こえていたものの、検査では右耳の耳垢も固くなっており、簡単には取れない状態だったそうだ。
耳鼻科の先生から耳掃除についても教わったそうで、｢耳垢掃除をするとき綿棒自体が完全にNGというわけではなく、耳奥には触れず、耳の中の手前(見える範囲)を月に1〜2回、そっと掃除するのがいいみたいです｣と話す緑丘さん。さらに、使い方を間違えると逆効果になることを病院で指摘されて初めて知り、驚くとともに「その通りだな」と納得したという。現在は医師から聞いた方法を意識して綿棒を使っており、｢あれ以降は耳垢が詰まることもなく、快調です｣とのこと。耳のトラブルにまつわる実体験とともに、日頃のケアの大切さも感じられる本作をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：緑丘まこ(@makoishappy777)
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