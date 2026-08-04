【業務スーパー8月の特売】コーラ、ペヤングが″爆弾価格″に！100円以下のお菓子も見逃せない。

2026年8月3日現在、業務スーパーは8月の「月間特売」のチラシを公開しています。

南関東（東京・神奈川・千葉・埼玉）エリアで爆弾価格となっている食料品を紹介します。

大容量の冷凍食品もお買い得

まずは特にチェックしたい"爆弾価格"の商品を紹介します。夏にうれしい炭酸飲料やアイスが対象になっています。

●コカ・コーラ／コカ・コーラゼロ（各1500ml）...各159円

●ペヤング超大盛りやきそば（237g）...159円

●ガリガリ君ソーダ（7本入）...213円

●ベーコンスライス／ロースハムスライス（各240g）...各321円

そのほか、毎日の食事の準備を助けてくれるチルド食品や冷凍食品もお買い得価格になっています。

以下は一例です。

●スパゲティサラダ（1kg）...397円

●豚生姜焼き（冷凍・500g）...451円

●大粒肉焼売（冷凍・300g）...149円

●グラタンコロッケ（冷凍・500g）...473円

また、湖池屋の「ポテトチップス」（のり塩／じゃがいもと塩／金のコンソメ／ガーリック）、亀田製菓の「ハッピーターン」は各95円。100円以下でお菓子をゲットしたい人は要チェックです。

チラシの掲載商品は8月31日までお得に買える商品なので、8月中に業務スーパーへ行く予定の人はチェックしてみて。

なお、一部のエリア・店舗では実施していない場合があります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）