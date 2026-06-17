フレッシュな新社会人を見て思い出すのは、25年前の自分。【漫画】本編を読む4月になり、新社会人の姿を見かけたオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ふと自身が新入社員だった25年前を思い出したという。当時の職場では、今では考えられないような慣習や労働環境が当たり前だった。そんな時代を描いたエピソードとともに、当時を振り返ってもらった。■今では考えられない職場の日常『あの頃は』01『あの頃は』02『あの頃は』03