「今ならコンプラでアウトかも…」セクハラも喫煙も当たり前、お茶汲みもコピーも女の仕事…25年前の働き方【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
4月になり、新社会人の姿を見かけたオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ふと自身が新入社員だった25年前を思い出したという。当時の職場では、今では考えられないような慣習や労働環境が当たり前だった。そんな時代を描いたエピソードとともに、当時を振り返ってもらった。
■今では考えられない職場の日常
オムニウッチーさんが社会人になった頃は、女性社員がお茶汲みやコピー、電話対応などの雑務を担うことが珍しくなかったという。また、オフィス内での喫煙も当たり前で、フロアには常にタバコの煙が漂っていた。
現在では喫煙スペースを探すほうが難しい時代になったが、当時は受動喫煙という考え方も今ほど浸透しておらず、多くの人がその環境で働いていた。
■年間休日84日の厳しい労働環境
事務職として働いていたオムニウッチーさんは、隔週土曜日が出勤日だった。年間休日は84日ほどで、12月の最終週は大みそか前日まで休みなく勤務。正月休みもわずか4日間だったという。
現在の感覚からすると驚くような勤務体系だが、当時はそれが珍しいことではなかった。就職氷河期という社会背景もあり、簡単に転職を選べる状況ではなかったという。
■当たり前だった理不尽な慣習
作品では、突然体を触ってくる上司によるセクハラや、女性社員がお酌やお菓子配りをする慣習なども描かれている。
オムニウッチーさんは「今振り返ればあり得ないことばかりですが、当時はそれが当たり前だと思っていました」と語る。当時の価値観の中では疑問を持つことすら難しく、多くの人がそれを受け入れながら働いていたようだ。
■新社会人への温かいエール
作品には同世代の読者からも共感の声が寄せられた。「今考えたら恐ろしいけど、本当にこういうの日常茶飯事だった」「お菓子配りや飲み会のお酌もあった」といった体験談も集まったという。
一方で若い世代からは、「こういう時代を生きてきた人と令和の新卒ではジェネレーションギャップがあるのも仕方ない」という声も寄せられた。オムニウッチーさんは「どの時代でも大変なことはあると思いますが、今はいろいろな働き方ができる時代。自分に合った仕事を探せるいい時代になったなぁ、と感じています」と話す。
働く環境は時代とともに大きく変化してきた。それでも新しい環境へ飛び込む不安や苦労は今も昔も変わらない。作品では、そんな新社会人たちへ向けた温かなエールも描かれている。
■取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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