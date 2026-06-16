錦織圭という奇跡【第31回】中尾公一の視点（１）◆01松岡修造の視点＞＞◆02細木秀樹の視点＞＞◆03奈良くるみの視点＞＞◆04石光孝次の視点＞＞◆05玉川裕康の視点＞＞◆06デイビッド・ロウ＆マット・ロバーツの視点＞＞◆07土居美咲の視点＞＞◆08伊藤竜馬の視点＞＞◆09喜多文明の視点＞＞「出場を予定しているすべての大会に出られるようにしてほしい」2012年末──。それが、トレーナーの中尾公一氏に