レクサスの主力SUVがまもなくマイナーチェンジ？レクサス「NX」は、2014年に初代が登場して以来、グローバルにおけるレクサスの主力モデルとして多くのユーザーから支持を集めてきました。現行モデルとなる2代目は、2021年11月に発売されています。【動画】超カッコイイ！ これがレクサス「NX」です！ 動画で見る！次世代レクサスの幕開けを象徴する第一弾として登場したNXの現行モデルは、「GA-Kプラットフォーム」が新たに