大阪・関西万博会場のシンボル「大屋根リング」が駅のベンチになり、阪神なんば線「伝法駅」「福駅」の新駅舎で再生・活用されることになった。【写真】大屋根リング解体→これからベンチになる柱阪神電気鉄道が、2025年日本国際博覧会協会が実施した「未来社会ショーケース事業／グリーン万博・リユースマッチング事業“ミャク市！”大屋根リング「木材」のリユース2026年1月15日期公募」により、大阪・関西万博会場のシンボ