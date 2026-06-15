「うどんスープ」「牡蠣（カキ）だし醤油（しょうゆ）」などの製造販売を手掛けるヒガシマル醤油の公式「X」アカウントが、「うどんスープ」を使った「だしマヨネーズ」を紹介しています。【画像】やば…うまそ！ポテトが秒で消える「うどんスープ」×マヨヒガシマル醤油の「だしマヨネーズ」が話題公式アカウントは、「ヒガシマルで流行中。うどんスープとマヨを混ぜた、『だしマヨネーズ』ポテトが秒で消えちゃうおいしさで