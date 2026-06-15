「うどんスープ」「牡蠣（カキ）だし醤油（しょうゆ）」などの製造販売を手掛けるヒガシマル醤油の公式「X」アカウントが、「うどんスープ」を使った「だしマヨネーズ」を紹介しています。

【画像】やば…うまそ！ ポテトが秒で消える「うどんスープ」×マヨ

ヒガシマル醤油の「だしマヨネーズ」が話題

公式アカウントは、「ヒガシマルで流行中。うどんスープとマヨを混ぜた、『だしマヨネーズ』ポテトが秒で消えちゃうおいしさです！」とコメント。半月型のフライドポテトに「だしマヨネーズ」をディップした様子を写した写真を公開しました。

投稿は159万回以上表示され、1万8000件以上の「いいね」を集めています。

「ミックスする比率を教えてください」というユーザーからの声に対し、公式アカウントは「おすすめの割合は、マヨネーズ大さじ1に対してうどんスープ4分の1〜3分の1袋になります！マヨネーズ多めの方が粉っぽさがなくなって、なめらかなソースができますよ」と答えています。

また、「お野菜や揚げ物など、お好みのものにディップしてみてください」と提案しています。

X上では、「おいしそう！！やります！！」「絶対やる」「うどんスープよく余らせてしまうから今度やってみる！」「ひゃーーー！そんな悪魔的な」「最近ノンフライヤー買ってポテト量産してるので、だしマヨやってみます」という声のほか、「これひょっとして、揚げたてのポテトをスープの粉末でシャカシャカしてもおいしいんじゃ！？」「これで野菜炒めしても激うまそう〜！」「もしかして、これでポテサラ作ったらメチャうまなんじゃ…」とさまざまなアイデアが寄せられています。