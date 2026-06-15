INFORICHは6月15日より、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」の利用料金が大幅にお得になる「新料金プラン」を、九州エリア限定にて期間限定で実施する。CHARGESPOT、九州エリア限定「新料金プラン」スタート○24時間借りてもワンコイン以下! お得過ぎるキャンペーンを実施今回の九州限定プランは、多くの人が一番よく使う「30分〜24時間」の価格帯を見直し、お得なプライスに設定。これまでは1時間を超えると