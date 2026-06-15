[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]ドンピシャのタイミングで放ったヘディングシュートだった。貴重な同点ゴールを導いた日本代表FW小川航基は歓喜を爆発させたベンチスタートとなった小川に出番が巡ってきたのは1-2とリードを許して迎えた後半30分だった。そして、終盤の44分に大きな仕事をやってのける。MF伊東純也が蹴り出したCKに反応。「僕にマークついている選手が緩かったので、純也くんから(のボールで)ヘ