MATCH06 グループD第1戦2026年6月14日 13:00キックオフ（会場：BCプレイス・バンクーバースタジアム）オーストラリア 2-0 トルコグループD開幕戦となったアメリカ代表とパラグアイ代表の一戦はアメリカの大勝に終わった一方、もう一つの試合は今回で6大会連続7回目の出場となるオーストラリア代表と、2002年日韓大会以来出場のトルコ代表が激突した。試合は序盤からトルコが主導権を握るも、アジア予選でも見せたオーストラリア