PayPay証券で2026年5月1日〜31日の期間に買付された米国株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍ETF」が1位となり、「エヌビディア」「マイクロン・テクノロジー」など半導体関連銘柄への関心が高まりました。○【米国株式】2026年5月人気銘柄ランキング1位半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍ETF)2位PayPay ADS3位