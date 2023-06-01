板倉滉から異例のお願い森保一監督率いる日本代表は現地時間6月13日、アメリカ・ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦オランダ戦の前日練習に臨んだ。DF板倉滉がワールドカップの初戦を翌日に控え、報道陣に対しても異例の呼びかけを行った。板倉は報道陣に対して「ここからもちろんメディア等々でも、試合をやるにつれて色々盛り上がったりというところもあると思う。それも自分からのお願いとしては、で