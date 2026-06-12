12日午前6時半前、長野県上田市にある運送会社の駐車場で「50代男性がトラックの後方で倒れていて、意識と呼吸がない 」と、同僚から消防に通報がありました。この事故で、運送会社に勤務する上田市の篠原和之さん(55)の死亡が、現場で確認されました。警察によりますと、篠原さんは、トラックの後ろで高さ約1メートル70センチのはしごと一緒に倒れた状態で見つかったということです。はしごを使っての作業中に転落し、頭を