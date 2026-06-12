歴代『ポケットモンスター』シリーズのゲームソフトパッケージをデザインしたグッズが、6月18日よりポケモンセンターオンラインに登場することが発表された。 【画像あり】思い出・伝説のポケモンたちが勢揃いで圧巻！ ラインナップには、キラキラとしたふちどりでツヤ感のあるピンズや、歴代ゲーム発売当時のパッケージの形や質感にこだわったマグネットコレクションが揃う。『