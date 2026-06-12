大会直前での離脱…遠藤の無念さは相当なものだろう(C)産経新聞社「みなさん、お忙しい中ありがとうございます。ご報告です。本日、遠藤航選手（リバプール）がチームをすでに離れました。メディカルスタッフの報告を受けて、（森保一）監督が最終決断を下しました。本人の調整をずっと見守ってきました。本当に本人が一番悔しいと思います。私としても本当に残念です」【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウ