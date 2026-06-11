敵地・パイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。4回に特大弾を浴びた。2点先取した4回2死、キャリハンに甘く入った97.8マイル（約157.4キロ）を完璧に捉えられた。打った瞬間に本塁打と分かる一発。あと少しで右翼後方を流れるアリゲイニー川