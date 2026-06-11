敵地・パイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。4回に特大弾を浴びた。

2点先取した4回2死、キャリハンに甘く入った97.8マイル（約157.4キロ）を完璧に捉えられた。打った瞬間に本塁打と分かる一発。あと少しで右翼後方を流れるアリゲイニー川へ飛び込むという特大アーチだった。

大谷が本塁打を浴びるのは5月5日（同6日）の敵地・アストロズ戦以来、今季3被弾目。敵地は騒然となった。

キャリハンは2年目の25歳。2019年ドラフト3順目（全体85位）でレッズ入りし、昨年レッズでメジャーデビューしたばかり。パイレーツに移った今季は7試合目の出場で、これがメジャー初本塁打となった。

大谷は前回登板4日（同5日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では6回6奪三振2安打無失点と好投。自身4連勝となる6勝目を挙げた。バットでは4打数3安打の固め打ちを見せた。4登板連続で投打同時出場となった。この日7イニングを投げれば再び規定投球回に到達する。（Full-Count編集部）