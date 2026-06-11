夏の定番アイテムとしてすっかり浸透したハンディファン。機能性が進化しているのはもちろん、毎日持ち歩くものだからこそデザインにもこだわりたいところ。見た目がオシャレだと気分も上がって、外へ出かけたくない真夏日でも外出がもっと楽しくなります。韓国の老舗美容家電メーカーHANIL ELECTRONICS（ハンイル エレクトロニクス）が展開するハンディファン「baramood（パラムード）」は、そんな夏の外出にピッタリな“着こなす