甲子園球場＝兵庫県西宮市日本高野連は10日、第108回全国選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の出場49校を決める地方大会の日程を発表した。沖縄大会が最も早く13日に開幕し、20日に南北海道、25日に北北海道大会が始まる。開始が最も遅いのは鳥取、島根、山口、高知で7月11日。順調に日程を消化すれば7月20日に北北海道、秋田、宮崎、沖縄で最初の代表校が決まり、同28日の愛知、岐阜、大阪、広島、山口で全49校が出そろう。全