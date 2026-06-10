宮崎交通は、宮崎空港〜青島エリアの直行シャトルバスを7月1日から9月30日まで実証運行する。宮崎空港と青島エリアを直行で運行し、観光需要などを見込む。宮崎空港発9便、青島発8便を設定する。停留所は宮崎空港、ANAホリデイ・イン・リゾート宮崎、青島で、ANAホリデイ・イン・リゾート宮崎は宮崎空港発が下車専用、青島発が乗車専用とする。所要時間は約20分。片道運賃は大人700円、小人350円。支払いは現金、交通系ICカードに