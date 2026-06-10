10日昼ごろ岐阜県関市の長良川で川遊びに来ていた男性が流され救助されましたが心肺停止の状態で病院に運ばれました。 警察によりますと、午後0時半ごろ関市の長良川で「大学生くらいの男の子が川に沈んだ」と目撃者の男性から110番通報がありました。 通報を受けて駆け付けた消防が、約30分後に川に沈んでいた男性を救助しました。 男性は病院に運ばれましたが、心肺停止の状態だということです。 男性は、グ