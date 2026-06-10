6回裏のパイレーツ攻撃中に突如…【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間10日・ピッツバーグ）同点に追い付いた直後、スタジアムに思わぬ“敵”が訪れた。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。6回途中から突如雨が降り始め、あっという間に中継でも分かるほどの大雨に。ファンは「すげーことになってる」「やるの？」と騒然となった。6回裏、パイレーツの攻撃中に天候が激変。ポツリポツリと雨が降