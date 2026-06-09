9日が移動日…10日から敵地でのパイレーツ3連戦ドジャースは9日（同10日）からの敵地パイレーツ戦に向け、チャーター機で移動したようだ。球団公式SNSが8日（同9日）に更新され、飛行機に乗り込むナインの姿を投稿した。リラックスした姿を見せる中、佐々木朗希投手の“手元”にファンの視線が集まった。ドジャースナインはお揃いの「NIKE」のチームジャージを着用。家族も帯同する選手のほか、大谷翔平投手はキャップを被り、