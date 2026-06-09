9日が移動日…10日から敵地でのパイレーツ3連戦

ドジャースは9日（同10日）からの敵地パイレーツ戦に向け、チャーター機で移動したようだ。球団公式SNSが8日（同9日）に更新され、飛行機に乗り込むナインの姿を投稿した。リラックスした姿を見せる中、佐々木朗希投手の“手元”にファンの視線が集まった。

ドジャースナインはお揃いの「NIKE」のチームジャージを着用。家族も帯同する選手のほか、大谷翔平投手はキャップを被り、首にはヘッドホンを着用するスタイルで登場。山本由伸は右手にコーヒーを持ち、サングラスをかけて機内に向かった。

メジャーきっての名門球団とあり、選手たちの私物は高級アイテムがずらり。そんななかで「庶民派だわ！」「親近感湧きます」と話題を集めたのが佐々木だった。

左手に持っていたのは、米国の人気スーパーマーケット「トレーダージョーズ」のものとみられる紙袋だった。クリスマス仕様と思われ、半年近く経っても綺麗に保存していたのかもしれない。「朗希トレジョ愛用者だとバレて更に好感度UP」「これ期間限定の袋だから今ゲットできないはず…再利用しててかわいいー！」「朗希くん、trader joe’sのバッグがいいよね〜気取ってなくて」「飾らなくても格好良い朗希」と、日本のファンの心を捉えたようだ。

佐々木は今季11試合に先発して3勝3敗、防御率4.04、60奪三振をマークしている。5日（同6日）の本拠地エンゼルス戦では7回2安打無失点、10奪三振の好投。直近4先発では防御率1.48の安定感だ。（Full-Count編集部）