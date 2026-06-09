6月2日に大分県内に最接近した台風6号により、佐伯市や臼杵市などで農林水産関連の被害が合わせて3億円余りに上ることがわかりました。 【写真を見る】台風6号の影響で農林水産被害額は約3億円農業用施設の損壊相次ぐ大分 6月2日夜に県内に最接近した台風6号では、佐伯市や臼杵市で24時間雨量が200ミリを超え、6月の観測史上最大の雨となりました。 県のまとめによりますと、この台風により、佐伯市では農業用の水利施設や