大分県内で初めて2階建ての観光バスが導入され、7月からの運行開始を前に報道関係者に車両が公開されました。 【写真を見る】2階建て観光バス運行へオープントップ、別府～大分を周遊 この「KAMENOI OPEN TOPBUS」は、高さ3.8メートルの2階建てで、屋根が開放されています。 関係者およそ50人が参加して、車両が披露されたあと、試乗会が実施されました。 賎川記者「バスは鉄輪温泉あたりまで進んできまし