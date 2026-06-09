エティハド航空は、アブダビ〜サラーラ線を5月21日に新規就航した。木・日曜の週2往復で運航を開始し、6月15日からはハリーフシーズンに合わせ月・木・金・土・日曜の週5往復に拡大する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は1時間50分。オマーンの就航都市は、首都マスカットに続く2都市目となる。サラーラは、緑豊かな景観、手付かずのビーチ、そして豊かな文化遺産で知られる、アラビア半島のリゾート地。■ダイヤEY68