昨季までＤｅＮＡでプレーし、今季からホワイトソックスでプレーするアンソニー・ケイ投手が８日（日本時間９日）までにインスタグラムを更新。６試合に登板して４勝無敗、防御率１・９５だった５月を振り返って、久々に写真を投稿した。妻・アリッサさんと２人並んでドレスアップした写真も投稿。アリッサさんはＤｅＮＡ時代から美人妻として注目を浴びており、変わらぬ美しさを披露した。ケイは２４、２５年にＤｅＮＡで通