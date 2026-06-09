ノルウェージャンクルーズラインは、新造船「ノルウェージャン オーラ」の進水式をイタリア・モンファルコーネのフィンカンティエリ造船所で実施し、2027年春の就航に向けた建造を進めている。「ノルウェージャン オーラ」は全長約344メートル、総トン数約17万トンで、「ノルウェージャン アクア」と「ノルウェージャン ルナ」と比べて約1割大型化し、約1,970室の客室を備え、2名1室利用時で約3,880名を収容できる。進水式では安全