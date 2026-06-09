スポーツの全国大会で活躍した高校生ら4人に9日、大分県民表彰が贈られました。 【写真を見る】スポーツの全国大会で活躍高校生ら4人に大分県民表彰 県民表彰を受けたのは、別府翔青高校3年でライフル射撃の野村一生選手、国東高校3年でウエイトリフティングの宮園こはく選手、相撲競技の東九州龍谷高校2年・黒岩由莉香選手と宇佐市出身で日本体育大学1年・永露蓮選手の4人です。 県庁で行われた表彰式には、この