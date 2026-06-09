6月9日は語呂合わせで「ロックの日」です。JR大分駅では、中高校生らが自転車の盗難防止に向けて、二重ロックを呼びかけました。 【写真を見る】6月9日は「ロックの日」中高校生が自転車の二重ロックを呼びかけ大分 JR大分駅の駐輪場では9日午前、警察官や地域のボランティア、それに中高校生らあわせて46人が自転車の鍵かけの啓発活動に取り組みました。 一行は利用者に向けて、自転車の施錠を促すチラシやチェー