気象庁が発表した最新の天気図によりますと、日本の南に停滞する梅雨前線の西端にあたる台湾付近で、今後24時間以内に新たな熱帯低気圧が発生する見込みです。 【写真を見る】“台風のたまご”新たな「熱帯低気圧」発生か梅雨前線が活発化…今後の天気は？【雨風シミュレーション】 24時間以内に“台風のたまご”「熱帯低気圧」発生か 6月9日（火）午前6時の実況天気図では、梅雨前線が沖縄付近を通り、中国南部へと伸