「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【トイレ拒否】4歳でまだオムツ…焦らず進める卒業への道（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、4歳になってもおむつが外れない子どもに悩む親の相談に対し、助産師のHISAKOさんが「トイトレは不要」であるという衝撃的な結論と、その背景にある脳の発達の仕組みについて解説している。 HISAKOさんはまず、視聴者から寄せられた「4歳の娘がトイレやパンツを嫌がり