あまりに微笑ましい秋田犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「でかっっっっっ」「抱っこではないｗ」「愛おしすぎてつらい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お天気の中、お母さんに抱っこしてもらう秋田犬→サイズ感が…まさかの『自分を子犬と勘違いしている光景』】

甘えん坊の秋田犬

TikTokアカウント「user67591539946243」の投稿主さんは、秋田犬の『駄偉助(だいすけ)』くんとの暮らしを紹介しています。

ぽかぽか陽気の日、和室の縁側でのんびり過ごしていたのは、お母さんと駄偉助くん。穏やかな時間が流れる光景かと思いきや、そこには思わず二度見してしまう姿があったそうです。

なんと駄偉助くん、お母さんの膝の上にどっしり乗っていたのだとか。やっていることだけ見れば、まるで甘えん坊の子犬そのもの。しかし駄偉助くんは立派な秋田犬。体はお母さんよりもずっと大きく、どう考えても膝の上サイズではありません。

それでも本人はまったく気にしていない様子で、満足そうに身を預けていたそうです。大きな体で無邪気に甘える姿は、「まだ自分は小さい」と思っているかのよう。サイズ感を完全に忘れた愛らしい光景に、思わず頬が緩んでしまいます…。

温かな暮らしにホッコリ

実は駄偉助くん、お母さんのことがとにかく大好きなのだそうです。甘えたくなると、前足でチョンチョンと優しく触ってアピールすることも。

もちろん、自分が大きいことはあまり気にしていない様子。寒い日になると、お母さんにぴったりくっつきながら包まれるようにして暖を取ることもあるそうです。体は立派な秋田犬でも、中身はずっと子犬気分の駄偉助くんなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「母ちゃんを抱っこしてあげた方がいい」「お腹ポンポンに愛情を感じます」「なんて幸せな世界」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「user67591539946243」には、駄偉助くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user67591539946243」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。