◇インターリーグドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は7日（日本時間8日）、エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。5―13で敗れたが、2安打を放った。得意の6月は、6試合で5度目のマルチ安打で25打数12安打、打率・480。メジャーで強打者の指標として重視される長打率と出塁率を足したOPSを・939まで上昇させ、シュワバー（フィリーズ）を抜いてナ・リーグトップに立った。