ロブロ監督に批判の声も…マルテが「ふてくされる」危険性ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ内野手が、たびたび自ら休養日を取ることが球団内で物議を醸している。3日（日本時間4日）のドジャース戦で大谷翔平投手が登板する中、欠場してチームは完封負け。米メディアは「自ら休養日を取ることで球団組織内の何人かを苛立たせ続けている」と報じており、総額1億1650万ドル（約187億円）の大型契約を結ぶ主力選手の態度に批判