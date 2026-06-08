NPB公示…コックスは4月9日に登録抹消、今季は2戦1勝、防御率3.00日本野球機構は8日、DeNAのオースティン・コックス投手を自由契約選手として公示した。コックスは5月に左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を受け、今季中の復帰は見通しが立っていなかった。今季からDeNAに加入したコックスは、4月1日の阪神戦で公式戦初登板。6回5安打1失点で来日初勝利を飾っていた。同8日の中日戦では3回5安打2失点。翌9日に出